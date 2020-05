Tourtière de pommes à la crème (8 parts)



3 pommes, 25cl lait, 25cl crème liquide, 150g sucre, 60g farine



Beurrer et fariner un plat à gratin. Eplucher et couper les pommes en quartiers que l’on range dans le moule. Allumer le four à 210°C.



Faire tiédir le lait et la crème dans une casserole. Mélanger la farine, le sucre et les œufs, puis incorporer le lait et la crème tiédies et mélanger pour obtenir un appareil fluide et homogène.



Verser ce mélange sur les pommes et faire cuire 35min à 210°C. Servir tiède. Pour plus de gourmandise, on peut ajouter une boule de glace vanille qui fondra juste ce qu’il faut dans chaque assiette…



En voici une autre version, petite dédicace à notre animateur radio, Jérôme !



Tarte 4x9 (6 parts)



3 pommes, 3 œufs, 9CS rases sucre, 9CS rases farine, 9CS lait, 9CS huile, 1 sachet levure chimique



Beurrer et fariner un plat à tarte. Eplucher les pommes, les couper en quartiers que l’on range dans le plat à tarte. Faire chauffer le four à 180°C.



Dans un shaker, verser dans l’ordre les œufs, le sucre, la farine, le lait, l’huile et la levure. Mélanger vigoureusement (cela peut aussi se faire au fouet dans un saladier !), puis verser sur les pommes. Faire cuire 40min à 180°C.