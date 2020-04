Crème d’amandes au chocolat et à la noisette



2 œufs, 100g de sucre, 100g de beurre fondu, 50g de poudre de noisettes, 50g de poudre d’amandes, 50g de cacao en poudre (non sucré)



Fouetter ensemble les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le beurre fondu et refroidi, fouetter de nouveau pour obtenir une texture mousseuse. Ajouter les poudres (noisettes, amandes, cacao), et fouetter de nouveau. On obtient une crème assez épaisse.



Cela peut se décliner ensuite de deux façons : pour garnir une pâte feuilletée (comme une frangipane, pour la galette des rois qui ont loupé la caravane), ou bien en biscuits individuels (on peut faire environ 20 biscuits).



Pour cette deuxième option, placer la crème au réfrigérateur une petite demi-heure. Former des quenelles de crème à l’aide de deux cuillères ou d’une poche à douille, puis les poser sur une plaque à pâtisserie couverte de papier sulfurisé et faire cuire 10min à 180°C.