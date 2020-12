Pour les fêtes : pain d'épices sans gluten

PAIN D’EPICES SANS GLUTEN : 250 g de miel 1 sachet de levure sans gluten 200 g de farine de riz 2 cc de mélange épices (cannelle, muscade, gingembre, girofle) 50 g de farine de châtaigne 2 œufs 60 g de sucre 8 cl de lait 1 cc de bicarbonate sel • Mélanger les farines, sucre, épices, levure, bicarbonate et une pincée de sel dans un saladier • Faire chauffer le miel et le verser bien chaud sur le mélange • Remuer et ajouter les œufs et le lait tiède • Verser la préparation dans un moule à cake beurré et faire cuire au four à 160°c pendant environ 14/15 mn • Le faire la veille le rendra meilleur Bon Appétit