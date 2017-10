Pr. Henri Joyeux: "L'agriculture productiviste n'est pas bonne pour la santé des humains"

En 2001, le Pr. Henri Joyeux lançait le premier bar à fruits à l'école, en demandant de supprimer les barres chocolatées et les biscuits du goûter pour les remplacer par des fruits frais. Depuis il observe que "de plus en plus d'écoles s'y sont mis", mais que l'on peut encore mieux faire. "Il faut vraiment orienter vers des fruits frais de saison, de proximité et si possible de l'agricullture biologique!" Dans son ouvrage "Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans" (éd. Du Rocher), co-écrit avec Jean Joyeux, il donne des conseils pour mieux choisir son alimentation.



"Aujourd'hui, nous devons aller vers une agriculture qui soit de plus en plus issue de l'agriculture biologique sans le glyphosate qui est un hyper toxique"

attention aux publicités

Devenir acteur de sa santé, c'est d'abord choisir son alimentation sans se laisser influencer par la publicité. Le Pr. Joyeux est assez clair sur la question: "Pour l'instant les publicités c'est exactement ce qu'il ne faut pas acheter." Et d'ailleurs il ne mâche pas ses mots: "Les publicitaires sont payés par des gens qui veulent nous rendre con sommateurs, soyons clairs, et pas acteurs." Le cancérologue plaide pour "une publicité orientée santé".

Face à cette pression financière toutefois, le Pr. Joyeux observe "un discernement" qui est "en train d'arriver". "Les gens ont parfaitement compris qu'à partir du moment où vous les aidez à consommer de manière intelligente, qui soit bonne pour leur santé et qui leur coûte moins cher, il vont dans ce sens."



pour une Agriculture paysanne

"L'agriculture productiviste n'est pas bonne pour la santé des humains." L'enjeu de l'alimentation, rappelle le livre du Pr. Joyeux, est de réveiller et stimuler notre immunité. "Aujourd'hui, nous devons aller vers une agriculture qui soit de plus en plus issue de l'agriculture biologique sans le glyphosate qui est un hyper toxique."

Plus de végétal, moins de produits animaux. Or, "les produits laitiers sont aujourd'hui moins chers que les fruits et les légumes", observe le Pr. Joyeux. Qui conseille de manger 80% de végétal et 20% de produits animaux.