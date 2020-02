Prêt pour le zéro déchet avec Cyclo Compost

Prêt pour Zéro déchet.

Une initiative d'une jeune femme ISABEAU, qui oeuvre pour la planète avec des restaurateurs et maintenant avec des particuliers.

Isabeau se promène au travers des rues d'Avignon avec son cyclo bien spécial.

Vous pouvez la rencontrer dans les rues d'Avignon, Boulevard Sty.Ruf et sue le pont Daladier.

Ne pas hésiter à faire appel à elle, et dévouvrez ce concept.