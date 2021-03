Quand l'Anjou Brissac a vraiment vu rouge

L’appellation d’origine contrôlée Anjou Brissac a tout d’une grande. Elle peut être fière de son identité et de ses vins issus des cépages cabernet franc et cabernet sauvignon. Pour nous en parler depuis son domaines des Rochelles, Jean Hubert Lebreton, vigneron et secrétaire du syndicat viticole Anjou Brissac. Ecoutons le sans modération.