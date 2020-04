Quatre semaines après le début du confinement, comment gérer le télétravail?

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct. Et chaque soir de 21h à 22h, CULTIVONS NOS LIENS, par Anne Kerléo, Véronique Alzieu et Bénédicte Draillard.

Télétravail : un épuisement et une désillusion ?

Comme le décrypte pour nous Alice Michel, formatrice et coach indépendante, spécialiste en communication, en gestion du stress et des émotions, il y a eu une désillusion après les premiers jours de télétravail : "On passe par différentes émotions, on observe d'abord une sidération devant l’évènement, puis une sorte de déni, on se dit que c’est chouette de rester chez nous, qu’on va pouvoir faire un tas de choses, mais ce moment passe et puis c’est la tristesse et la peur." C’est dans ce dernier moment que l’épuisement peut arriver : "On ressent alors une forme de violence, celle de changer notre cadre de travail, de ne plus voir nos collègues, et la difficile organisation de la vie à la maison", ajoute-t-elle.



Il faut donc un temps d’adaptation au télétravail. Pour certains, les plus introvertis, il peut y avoir quelque chose d’agréable à ne plus faire les trajets, à travailler tranquillement. Mais les extravertis, qui ont besoin du contact avec une équipe pour avancer, ceux-là vont en souffrir davantage. Et même le sommeil peut en pâtir : "On ne sort pas donc on fait moins d’efforts physiques, et ce sont ces efforts qui habituellement nous aident à dormir."



Comment s’organiser pour éviter le stress, l’isolement et l’épuisement

Habituellement, ceux qui pratiquent le télétravail se sont organisés au préalable avec leur entreprise. Mais dans cette situation de confinement qui est arrivée très rapidement, il a fallu trouver des solutions à la hâte. Pour Alexandre Koroleff, coach en entreprise, fondateur du cabinet Coaching days, ce qui est primordial dans la vie de télétravail, "c'est la gestion de l'espace, du temps, et de la communication".

Pour ce qui est de l'espace, le coach précise : "Bien télétravailler, c'est avoir un coin chez soi qui est le coin de travail, un endroit qui est réservé au boulot, et quand on s'assied à ce coin de table c'est pour s'y consacrer. Ce qui importe c'est d'avoir sa routine de travail." Avec l'espace vient la gestion du temps : "Trouver des routines, des créneaux réservés au travail. On peut mettre des alarmes, mais la magie de la routine c'est que l'alarme devient inutile rapidement, on développe des réflexes."

Enfin, Alexandre Koroleff affirme qu'il est nécessaire "de verbaliser nos besoins, car on a tous des besoins différents". Cette communication doit se faire en famille, si le confinement est familial, ou avec le manager et les collègues. Il vaut mieux alors téléphoner afin d'entretenir un lien plus direct. Le téléphone peut aussi être un moyen de briser l'isolement d'un certain nombre de télétravailleurs : "Il y a beaucoup de situations différentes" conclue Alexandre Koroleff "faites vous accompagner, demandez de l'aide et partagez vos bonnes pratiques d'organisation." L'entraide peut être un moyen de vaincre nos peurs, de lutter contre l'épuisement, et surtout de prendre soin de nous, tous ensemble.



