Que penser des cures "mono diète" ?

Détoxiquer son corps, renforcer son immunité, lutter contre la cellulite ou retrouver un bon sommeil. Autant de vertus cencées être apportées par les cures dite "mono diète". Ces quelques jours ou semaine où l'on ne consomme ou boit qu'un seul type d'aliments, solide ou liquide. Qu'en penser ? Quelles précautions ? Quelles sont les phases à respecter ? Des réponses avec le Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste formé à l'endobiogénie, approche visant à une auto réparation naturelle de l'organisme, en complément de la médecine classique. Témoignage aussi d'Emilie qui a suivi une cure de jus de betterave rouge pendant 21 jours.

( Pour en savoir plus une vingtaine de cures et leur déroulement sont à découvrir dans le Hors série "Sens et santé" . 12€. en kiosque)