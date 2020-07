Quel avenir pour les centre villes ?

Depuis quelques années, de nombreuses actions ont été menées pour redynamiser les centres villes, et ce quelque soit la taille de la ville. Souvent avec succés.

Mais après cette crise sanitaire, quels changements peut-on envisager ? On en parle avec Pierre Creuzet, directeur fondateur de l'association Centre ville en mouvement et Ludovic Verre de l'Aupa (agence d'urbanisme du pays d'Aix)