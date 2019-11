Quelle défiscalisation pour le particulier ?

Est-ce qu'on peut encore diminuer son impôt quand on est un particulier ?

C'est la question posée à Stéphane Caminati aujourd'hui pour cette minute utile de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche. Il est président du Directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche.

Sachez que deux dispositifs qui peuvent amener à de la défiscalisation, sont prévus dans le cadre des plans d'épargne retraite à la suite de la loi Pacte : Le dispositif PERI, plan d'épargne retraite individuel et le PER Collectif.

Et bien sûr les particuliers peuvent aussi faire des dons aux associations éligibles aux réductions d'impôts pour associer la générosité de leur geste à une défiscalisation.

© cliché Jérôme Abou