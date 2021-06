Regard actu : Cap sur les vacances

Water-polo, paddle, kayak de mer... de multiples activités pour les petits niçois et les vacanciers sur la Promenade des Anglais. Tout au long du mois de juillet et du mois d'août les enfants vont apprendre à nager, à naviguer aussi et à aimer les sports des villes côtières. La plage Li Rateta ouvre le 1er juillet. On en parle avec votre invité, Stèvelan Chaizy-Gostovitch, il s'agit de Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice délégué à l’éducation.