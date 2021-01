regard actu : La culture confinée

Alors que les cinéma, les théâtres et autre lieux de culture sont fermés depuis presque 3 mois (30 octobre) on s'interroge dans le regard sur l'actu sur les solutions pour permettre au spectacle vivant de sortir de la crise.

Lle producteur et metteur en scène niçois Gil Marsalla nous donne ses solutions au téléphone de Thibautl Sarrazin.