Regard sur actu journée des mamans le 10 juin à Marseille

Quand on est maman, on rêve de pouvoir souffler surtout quand on a plusieurs enfants ou encore qu’on a un enfant différent, malade ou porteur d’un handicap.

Pour accompagner ces héroïnes du quotidien,l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, organise la journée des mamans le 10 juin prochain de 9h30 à 16h30 au Centre Cormier à Marseille.

Une journée entre parenthèses pour leur permettre de se ressourcer et de partager.

Sophie Lecomte en parle avec ses invitées.