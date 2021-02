Regard sur l'actu fiche Carême

Dans la perspective ouverte par Laudato Si’ et Fratelli Tutti, voici un Carême de conversion écologique dans le diocèse de Nice. Des fiches sont mises à disposition et sont ouvertes à tous. Pas obligé d'habiter dans le diocèse des Alpes-Maritimes pour se les approprier. On en parle avec Marie-Isnard Salviati, coordinatrice du Pôle Solidarités au micro de Stèvelan Chaizy-Gostovitch.