Rencontre avec un ambassadeur du "Ron" panaméen

La maison Abuelo, traduisez "Le grand-père", est un emblème du Panama et de sa culture du ron. Oui, vous avez bien lu. Le ron panaméen est proche de son cousin antillais, le rhum, que nous connaissons mieux. Une belle rencontre, gustative et dépaysante avec Pierre-Marie Gastebois, caviste du Mans, et Hedi, ambassadeur Abuelo en France.