Restes de pâtes

Muffins en culotte courte (6 parts)



200g de coquillettes cuites, 2 œufs, 30g de fromage râpé, 125ml de lait, 100g de jambon blanc, sel et poivre selon votre goût.



Préchauffer le four à 200°C.



Dans un saladier, mélanger les œufs, le lait et le fromage. Ajouter le jambon coupé en dés, puis les pâtes, mélanger de nouveau. Si besoin, rectifier l’assaisonnement.



Répartir la préparation dans des moules à muffins, enfourner et faire cuire 30min à 200°C.



Servir chaud ou froid avec une salade verte, pour un repas qui plaira aux petits, et qui ramènera les grands en enfance !







Et puisque le beau temps s’installe, on peut aussi accommoder les pâtes en salades, les grandes stars de nos buffets d’été. Voici quelques idées :



Penne, surimi, crème et curry



Papillons, tomates, jambon sec, mozzarella, olives, vinaigrette au balsamique



Torsades, jambon blanc, tomates, cornichons, œufs durs, mayonnaise



Macaroni, avocat, pamplemousse, poulet cuit, vinaigrette à la framboise