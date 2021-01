RECETTE DU 15 JANVIER 21 RISOTTO DE QUINOA AU FENOUIL OU BETTERAVE 1 bulbe de fenouil 400 g de Quinoa 1 oignon 50 g beurre 10 cl de vin blanc Huile d’olive 30 g de parmesan en poudre ½ l de bouillon de volaille 10 cl de crème • Hacher l’oignon finement. Le faire revenir avec le fenouil coupé en dés dans 25 g de beurre et un peu d’huile d’olives (environ 8 mn). • Ajouter le quinoa. Remuer 2 mn puis mouiller au vin blanc jusqu’à évaporation. • Ajouter le bouillon de volaille à hauteur et cuire 20 mn environ. Ajouter du bouillon si nécessaire. • Une fois cuit lier au parmesan et à la crème. Bon appétit !