Roulons coeur, roulons fringues !

La boutique mobile du Secours catholique sillonne les routes du Cher depuis plus de deux ans maintenant : la mode au grand coeur vient ainsi au plus près de chacun !

On y trouve des vêtements pour tous à petits prix et de quoi se faire du bien aussi en échangeant autour d'un café. Face au succès grandissant de la boutique, les bénévoles lancent un appel pour trouver de nouveaux volontaires pour faire vivre ce magasin ambulant.