Roulons à vélo, c'est bon pour la santé et le moral.

Réparer, rouler, militer, trois poles importants pour cette association.

Belle activité que ces ateliers participatifs et solidaires.

Richard RUMIANO membre actif et salarié se l'Association, nous invite à prendre notre vélo.

