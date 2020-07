Rudy Ricciotti, architecte et écrivain

Chaque mardi à 11h30, chaque mercredi à 18h30 et chaque samedi à 10H30

Quelle vie après ce confinement ? Est-ce que notre environnement économique, social changera ? De nouvelles habitudes ont été prises durant ce confinement : télétravail, e-commerce ... Et s'est aussi révélé un besoin de nature, de vivre loin de la ville, du moins de la grande ville. Les épidémies ont toujours profondément ébranlé les villes, provoqué leur reconstruction. Baudelaire écrivait dans "Les Fleurs du Mal" : "La forme d'une ville change plus vite qhélas, que le coeur d'un mortel". Alors quelle sera la ville d'après ? On en parle avec l'architecte Corinne VEZZONI