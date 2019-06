Rue d'Aubagne : - 21 mai 2019 à 11:45

On s'en souvient tous : des immeubles qui s'éffondre, des morts, et des personnes évacuées. C'était le 5 novembre, à Marseille, dans le quartier Noailles.

Depuis d'autres personnes ont dû quitter leur appartement, car certains immeubles présentent des risques.

Six mois plus tard, où en est-on ? Que font les édiles ? Comment résoudre ce problème de logement insalubre, dégradés, voire plus ?

Arlette Fructus, l'adjointe au logement à la mairie de Marseille, fait le point sur la situation et Florent Houdmon, directeur de l'agence PACA de la Fondation Abbé Pierre.