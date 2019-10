Sclérose en plaques : Nouvelles informations données par le Pr. LABAUGE

La sclérose en plaque, fléau invalidant pour de nombreuses personnes atteintes de cette maladie.

L'Association Un Autre regard invite les Professeurs LABAUGE, BLACHE et SCHELLAERT à une conférence "Peut-on prévenir la sclérose et Plaques ?" et des ateliers pour les aidants.

Le professeur Labauge par téléphone nous en dit plus !