Changer nos habitudes.

Essayer les circuits courts

Permettre la réinsertion par le travail.

POSSIBLE grace à l'Association semailles, qui propose tout au long de l'année diverses activités, ateliers pour fabriquer ses produits d'entretien ateliers ludiques, découverte de la faune et de la flore.

Nathalie NANQUETTE du service environnement semailles vous en dit plus, et vous invite à l'apès-midi Portres ouvertes le 20 Septembre à partir de 15h au jardin de Semailles, Avenue de la croix rouge.Avignon