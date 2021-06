SMOOTHIE FRAISE Pour 4 personnes 300 g de fraises 5 feuilles de basilic 1 poivron 10 glaçons Sorbet selon votre goût ( Mangue pour moi) Pour cette recette rafraîchissante, on prend tous les ingrédients, fraises, poivron épépiné, basilic frais, glaçons et on mixe le tout dans un blinder. Servir frais avec un sorbet mangue Bonne dégustation