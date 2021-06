"Solibus" combat l'isolement des seniors par des sorties conviviales.

Quatre personnes participent à cette interview: Elisabeth Cozian qui est la créatrice de l'association, Francoise Tomei qui en est la directrice ainsi que deux adhérentes qui participent avec beaucoup d'enthousiasme aux belles sorties proposées par l'association.

Par l'intermédiaire de ces activités proposées pour les seniors qui peuvent etre des promenades mais aussi des visites de sites ou de musée ou encore des spectacles à l'opéra d'Avignon ou au festival, le but est que les participants puissent créer des liens entre eux et combattre ainsi les risques d'isolement.

A écouter Marie et Dany, les deux personnes qui participent régulièrement aux activités, c'est une réussite qui rend hommage au travail de " Solibus" et tout particulièrement de la directrice.