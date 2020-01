Soufflé au fromage



Ingrédients :



60 g de beurre

50 g de farine

40 cl de lait

1 grosse pincée de noix muscade râpée

4 gros œufs

Sel et poivre



Réalisation :



Chauffez le four à 200° thermostat 7.

Enduisez gracieusement de beurre un moule à bord haut de 20 cm de diamètre.

Préparez une béchamel :

Faites fondre 40g de beurre dans une casserole, saupoudrez de farine et remuez 2 min à feu doux, puis délayez avec le lait en fouettant.

Ajoutez la noix de muscade le sel et poivre, remuez fermement durant deux mn puis ajoutez petit à petit le lait en continuant de fouetter.

Toujours en remuant, continuer à faire cuire à petit feu durant 7 à 8 mn puis ajoutez petit à petit le gruyère râpé puis retirez du feu.

Séparez le blanc des jaunes d’œufs. Incorporez les jaunes au mélange encore chaud en remuant vigoureusement.

Ajoutez une pincée de sel aux blancs et battez-les en neige très ferme et les incorporer très délicatement à la préparation précédente.

Versez dans le moule bien beurré et faites cuire au four durant 25 mn environ sans ouvrir la porte ce qui aurait comme effet de faire retomber le soufflé.

Puis continuez encore la cuisson 220 ° thermostat 8 durant encore 5 minutes.

Servez aussitôt.

Le soufflé s’accompagne souvent d’une salade verte