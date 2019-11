Soupe au chou

Ingrédients:



1 oignon

600 grs de lard petit salé

1 chou vert

1 poireau

2 gousses d'ail

2 clous de girofle

3 belles carottes ou 4 petites

3 belles pommes de terre

sel et poivre



Réalisation :



Piquez les clous de girofle dans l'oignon préalablement épluché.

Dans une grande marmite versez y 3 litres d'eau et plongez-y le lard et l'oignon.

Faite cuire durant 1h30.

Pendant ce tremps, nettoyez et détachez les feuilles de chou, lavez les et faites les cuire 5 mn dans une casserole d'eau bouillante puis les verser dans une passoire et les rafraichir sous l'eau froide courante.

Lavez et épluchez le poireau que vous allez réduire en petits tronçons, procédez de la même manière avec les carottes puis réservez.

Pelez les gousses d'ail et coupez les en tout petits morceaux réservez.

Nettoyez, lavez et coupez les pommes de terre en gros dés puis réservez.

Quand le petit salé sera cuit au bout de 1H30, rajoutez dans la casserole le chou,poireau,carottes,ail,pommes de terre, sel et poivre.

Portez à ebullition encore 45 minutes environ.

Votre soupe est prête !



Astuce : l 'on peut aussi rajouter en même temps que les légumes un os de jambon ou moelle.