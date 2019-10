Soupe au lait

Pour 4 personnes



Ingrédients:



1 litre de lait cru

4 tranches de pains paysan ou campagne

2 gousses d'ail

2 jaunes d'oeufs

1 demi sucre

Gruyère, ciboulette ( facultatil )

Sel

Maggi



Rincez une grand casserole à l'eau froide sans la sécher.

Versez y le lait et portez à ébullition à feu doux en surveillant que le lait ne monte pas.

Laissez le frémir une à deux minutes puis otez la casserole du feu.

Ajoutez le sel et le sucre.



Battre les jaunes d'oeufs dans un bol avec 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau froide et versez-y une une louche de lait bouillant en fouettant.



Ajoutez ce mélange au lait cuit et rectifiez l'assaisonnement selon votre goût.



Coupez le pain en petits cubes de 2cm su 2 environ et les faire légèrement griller dans une poële préalablement beurée.



Ajoutez ces gratons à la soupe, dégustez chaud.



Pour ceux qui aiment l'on peut rajouter directement dans l'assiette quelques gouttes de MAGGI.