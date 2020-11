Soupe de moules au safran

Recette

Prenez des moules nettoyées (jetez celles qui sont cassées)

Trempez-les rapidement deux fois dans l'évier à l'eau froide (éliminez celles qui remontent à la surface ou vérifiez qu'elles sont encore vivantes en les pincant un peu à la main)

Faites les cuire en marinière, avec échalottes et vin blanc. Rajoutez du persil en fin de cuisson.

Laissez refroidir et enlever les coquilles

Récupérez le jus de cuisson, en le filtrant finement (à l'aide d'un tamis)

Mettez le jus et les coquillages au blender et mixez bien (avec de la crème liquide, un peu de sel et du poivre)

Rajoutez à la fin du safran (ou du curcuma).

Servez très chaud, accompagné d'un peu de persil en décoration.