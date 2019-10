Soupe de potiron ou citrouille

Pour 6 personnes



Ingrédients :



1 kg de potiron ou citrouille nettoyé et epluché

2 gros oignons

2 gousses d'ail

2 morceaux de sucre

50 cl de crème liquide ou épaisse

un peu de noix de muscade

30gr de beurre

poivre et sel





Préparation:



1) Coupez le potiron ou citrouille en cubes et réservez.

2) coupez les oignons épluchés en fines lamelles.

3) Nettoyez l'ail en prenant soin d'ôter le germe central.



cuisson :



Placez les cubes de potiron, l'ail, sucre et les oignons dans une grande casserole avec un litre d'eau.

Portez à ébullition, couvrez et laissez cuire 40 minutes.



Le temps passé, mixer la soupe de préférence avec un plongeur.

Ajoutez la crème, sel, poivre et une pincée de noix de muscade rapée.

Goutez et réajustez l'assaisonnement.



Chauffez le tout durant 10 mn sur feu doux.



Servir chaud



En alsace l'on déguste presque toutes les soupes avec un ajout direct dans l'assiette de liquide MAGGI ( arome liquide végétal).Déliceux concentré de legumes.