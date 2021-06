Sylvie Looze, les cafés JJ Looze

Olivier nous fait découvrir Sylvie Looze, qui a repris la maison familiale "Cafés JJ Looze", à Seneffe.



Torréfaction artisanale depuis plus de 40 ans, la maison Looze est la seule en Belgique à avoir eu la chance de développer tout le cycle du café, des plantations de caféiers au Kivu dans les années 50, en passant par l’usinage et l’exportation, avant la reprise d’une torréfaction à Bruxelles en 1969.



Retrouvez-la sur son site : www.cafesjjlooze.be



et dans la boutique : Rue St Ethon 24, 7181 Seneffe