Table Ronde Orientation - 7 mars 2020 à 18:10

Tous les premiers samedi du mois à 18h10

Ce mois-ci, l'école Hôtelière est invitée à la table ronde de l'orientation. Le Directeur de l'école, une formatrice, une élève et un ex-élève échangent avec Catherine ESQUER sur les formations, les exigences et la passion de ces métiers riches et variés. Au menu, une présentation détaillée des formations accessibles à des niveaux différents, des exemples de contenu de cours, la vie dans l'école, et celle après l'embauche. La renommée du centre de formation irradie bien au delà du Vaucluse, et ses étudiants portent fièrement les couleurs du département dans les concours nationaux. L'hôtellerie et la restauration, deux domaines professionnels recruteurs, au niveau local mais aussi à l'international.