Tarte salée a la citrouille persil et gruyere

ARTE SALEE A LA CITROUILLE PERSIL ET GRUYERE







Ingrédents :



* 1 pâte brisée ou feuilletée

* 400 gr de potiron épluché

* 1 oignon

* 2 œuf entier et un blanc

* 2 cuillères à soupe de crème fraîche

* 1 cuillère à soupe de persil coupé très fin

* 100 gr de gruyère ou parmesan

* 25 gr de beurre

* Poivre et sel



Réalisation :



Dans un faitout, faire fondre le beurre et y faire revenir l’oignon coupé en fines lamelles et le potiron préalablement coupé en petits cubes. Faites cuire à feu doux, puis évacuer l’humidité des légumes en remuant souvent.

La cuisson sera terminée lorsque le potiron sera devenu purée.

Laissez refroidir puis ajoutez les œufs, le gruyère, la crème, persil et l’assaisonnement.

Une fois, le fond de tarte posé dans son moule, l’enduire de blanc d’œuf. Cela évitera que la pâte ne ramollisse. Versez-y votre préparation.



Cuire 30 à 40 minutes. Avec la lame d’un couteau vérifier que la tarte est cuite à l’intérieur. Si besoin, prolongez la cuisson de 10 mn.

Bon Halloween !!!!!!