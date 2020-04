Rillettes de radis



1 botte de radis, 3 fromages frais crémeux (type Kiri), ciboulette ciselée



Laver soigneusement les radis après avoir ôté les queues et les fanes. Les couper en morceaux, puis les mixer. Ajouter deux carrés de fromage frais, mixer de nouveau. Ajouter le troisième si on trouve que ce n’est pas assez crémeux. Ajouter la ciboulette ciselée, mélanger, servir frais !



Rillettes de poulet au thym



150g filet de poulet cuit, 1 CS de mayonnaise, 1 oignon nouveau, thym frais



Hacher l’oignon nouveau, réserver. Hacher le poulet coupé en morceaux, verser sur l’oignon haché. Ajouter la mayonnaise, le thym effeuillé, rectifier l’assaisonnement selon votre goût. Réserver une heure au frais avant de servir sur toasts.



Rillettes aux deux saumons



200g saumon frais (filet sans peau), 200g saumon fumé, 1 jus de citron, 150g fromage frais, 2CS huile d’olives, et 2 gouttes de tabasco si on aime.



Faire cuire le saumon frais (il doit rester rosé), laisser refroidir. Mixer l’ensemble des ingrédients, réserver au frais. Ajouter de la ciboulette ciselée et mélanger au moment de servir.