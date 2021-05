Tedai 84 propose de belles choses aux personnes autistes

Sophie Marcatand est une présidente très active et motivée de l'association TEDAI 84 dont la vocation est d'accomapagner les enfants,les adolescents ainsi que les adultes autistes.

La crise sanitaire que nous connaissont actuellement n'a pas été un frein aux activités de l'association qui a pu monter avec les jeunes une pièce de théatre constuite autour de certaines fables de Jean de La Fontaine et que vous pouvez voir sur youtube.

D'autre part,les ateliers permettant aux enfants d'améliorer leurs potentialités relationnelles ont perdurées et un groupe d'échange mutuelle pour les adultes a été mis en place.