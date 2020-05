Croquettes de thon (4 parts)



400g thon en boîte, 150g pain de mie rassis, 1CS mayonnaise, 1 citron non traité, 1 œuf, estragon, poivre



Emietter le thon dans sa boîte, puis mélanger avec le pain de mie rassis et laisser égoutter le tout dans une passoire. Emincer finement l’estragon. Ajouter au mélange thon et pain la mayonnaise, les zestes du citron, l’estragon. Poivrer au goût. Ajouter l’œuf battu, mélanger à nouveau.



Former à la main des boulettes légèrement aplaties. On peut alors les paner (tremper dans de la farine, un œuf puis dans la chapelure), mais ce n’est pas obligatoire.



Faire chauffer de l’huile dans une casserole, puis y déposer les croquettes et laisser cuire 3 à 4 minutes de chaque côté. Servir chaud avec une salade : simple, rapide, efficace… et bon !



Dans la même idée, on peut réaliser des



Boulettes de thon (2 parts)



140g thon en boîte (variez les plaisirs, essayez avec du thon à la tomate !), 80g fromage frais, 4CS chapelure, 1cc moutarde, 1cc câpres si on aime cela, ou tout autre aromate selon son goût (ciboulette, estragon, persil…)



Mélanger le tout, former des boulettes de la taille d’une noix, et laisser cuire à four chaud, 10 à 15min à 200°C