Crumble de tomates cerise (6 parts)



500g tomates cerise, 50g fromage de chèvre, 2 branches de thym, huile d’olive, 20g farine, 40g beurre, 20g pignons de pin, 2CS moutarde aux épices (type Savora)



Couper les tomates cerise en deux. Pour ce faire, voici une méthode assez efficace : Prendre deux assiettes propres. En poser une à l’envers sur la table, déposer quelques tomates cerise sur le fond puis poser la deuxième assiette au-dessus : les tomates se trouvent prises en sandwich. Posez votre main sur l’assiette du dessus pour maintenir en place, puis passer un couteau bien aiguisé entre les deux assiettes : les tomates cerise sont coupées en deux ! Refaire la manœuvre jusqu’à ce qu’elles soient toutes coupées.



Dans un plat à gratin, déposer les tomates cerise, émietter le fromage de chèvre, les feuilles de thym, et arroser d’un filet d’huile d’olive. Allumer le four à 200°C.



Dans un saladier, mélanger du bout des doigts la farine, le beurre coupé en cubes et les pignons de pin, jusqu’à obtenir la consistance du sable mouillé. Ajouter la moutarde aux épices, mélanger à la cuillère.



Répartir le crumble sur les tomates, puis enfourner pour 25min à 200°C : le dessus doit être bien doré. Servir chaud, en entrée ou en accompagnement d’une viande grillée, par exemple !