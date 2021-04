Tomates farcies au chèvre chaud

RECETTE TOMATES FARCIES AU CHEVRE CHAUD POUR 6 PERSONNES :

6 grosses tomates 60g de champignons de paris 1 bûche de fromage de chèvre Herbes de Provence 250 g de lardons fumés Sel, poivre • Préchauffez le four à 210°C • Faites revenir les lardons et les champignons dans une poêle pendant environ 10 mn. • Coupez le dessus des tomates et évidez-les. • Coupez le fromage de chèvre en petits morceaux. • Dans un saladier, mélangez les champignons, les lardons et le fromage de chèvre, salez (un peu) et poivrez. • Remplissez les tomates avec cette farce puis parsemez d’herbes de Provence. • Recouvrez chaque tomate de son « Chapeau et enfournez pour 35 mn. • Dressez et dégustez Bonne dégustation