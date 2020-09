Tomates vertes confites

Pour cette recette, il vous faudra :



• Tomates encore vertes

• Petits oignons blancs

• GROS Sel de Guérande

• Vinaigre de cidre bio

• romarin, thym ,petits oignons blanc ,gousses d’ail épluchées et coupées en deux .



Lavez et coupez les tomates vertes en rondelles d’un demi-centimètre.



Dans un saladier, posez une couche de tranches de tomates, ail et oignons. Couvrez de sel. Recommencez par une autre couche de tomates, ail, oignons et sel,jusqu'a épuisement des tomates.Il faudra finir par une couche de sel.



Laissez poser deux jours puis égoutter le tout.



Dans un pot à confitures l y déposer des couches de tomates et ail.

Faire bouillir le vinaigre avec le romarin et le thym puis verser sur les tomates.

Fermer immédiatement les pots et retourner pendant quelques minutes. Les tomates devront ensuite attendre sagement environ un mois avant d’être consommées.