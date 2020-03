Toute une vie au musée

Paris ne s’est pas faite en un jour. Les vignobles d’Anjou et du saumurois non plus. C’est, en

substance, le message distillé par Jean-Louis Robin, président du Musée de la vigne et du

vin d’Anjou situé à Saint-Lambert-du-Lathay. C’est ici, au cœur des coteaux du Layon, qu’est

retracée l’histoire de métiers qui ont su parfois – souvent- croiser la grande.