Tzatziki à la menthe

TZATZIKI A LA MENTHE POUR DEUX PERSONNES ½ concombre ½ c à s de jus de citron 150 g de yaourt grec ½ c à s d’huile d’olive 1 gousse d’ail Sel, poivre 2 brins de menthe • Fouetter le yaourt grec dans un bol avec l’huile d’olive et le jus de citron. • Mélanger puis saler et poivrer. • Laver et sécher le concombre. Le râper finement et l’incorporer à la préparation de yaourt. • Peler les gousses d’ail, les dégermer et les hacher finement. • Hacher les brins de menthe finement • Ajouter l’ail et la menthe au tzatzíki. • Servir très frais avec des bâtonnets de crudités à l’apéritif ou en accompagnement d’une viande blanche.