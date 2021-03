Un site internet sur le compost à Avignon: n'hésitez pas à le consulter!

Le compost est nécéssaire pour cultiver fruits et légumes sans traitements chimiques.

Dans notre époque où les questions écologiques et de préservation de la nature sont devenues incontournables, Stéphanie Berger a crée avec l'aide de deux webmasters un site dédié au compost.

Où pouvez-vous apporter vos déchets ? Le site concerné vous apportera toutes les réponses et selon votre quartier, vous indiquera les associations qui pourront receuillir les déchets organiques.

Ceux-ci seront utilisés pour faire des engrais naturels. A l'évidence, c'est une meilleure destination pour eux plutôt que d'être incinérés avec l'ensemble des contenus de toutes les poubelles de la ville d'Avignon...