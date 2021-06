Un vrai lieu d'écoute pour les malades:France Alzheimer Vaucluse k

Dans cette intervie ,nous avons questionné Madame Danièle Nahoum ,présidente de l'association et Madame Lisa Junglas,conseillère conjugale et familiale sur l'aide que France Alzheimer Vaucluse peut apporter aux personnes atteintes de cette maladie.

L'écoute des adhérents mais aussi des conjoints et éventuelleemnt des autres membres de la famille est essentielle et permanente.Celle-ci va permettre d'accompagner les patients à mieux vivre leur pathologie et à se réaliser par l'intermédiaire d'activité qui feront sens pour eux et que l'association propose :par les exercices de mémoire ,par le mouvement et la randonnée ainsi que par la culture .