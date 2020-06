Une coopérative d'activité... c'est quoi ?

Savez-vous ce qu’est une Coopérative d’Activités et d’Emplois ? Découvrez aujourd’hui la nature

originale de cette entreprise, les objectifs et les valeurs collectives qu’elle porte.

Constituée d’entrepreneurs aux multiples métiers, la coopérative leur propose un parcours pour

démarrer et développer en toute sécurité leurs activités professionnelles, en proposant un statut

d’entrepreneur salarié.

Avec Tatiana BLIN (Artenréel), Pascal BREMENSON, Jérôme DUBOIS et François MICUCCI (tous les 3

chez Antigone).

Emission présentée par Emeline BERLEM et Denis RAISON, salariés des coopératives Antigone et

Coopénates.

La recette de saison de Jérôme DUBOIS : Kurnik au poulet échalotes et champignons

Etape 1

Préparer une bonne pâte levée avec

500 g de farine

2 œufs entiers

1 cc de sel

1 yaourt nature

1/2 cube de levure fraîche

2 cs de sucre

10 cl d’eau tiède

100 g de beurre mou.

Pétrir 10 minutes et laisser reposer.

Etape 2

Préparer la farce « natchinka » en faisant sauter des petits morceaux de poulet (500 g), 5 échalotes

et 500 g de champignons de Paris émincés dans un beau morceau de beurre.

Saler, poivrer et inonder de crème fraîche.

Possibilité de flamber la farce avec de la vodka à l’herbe de bison !

Etape 3

Abaisser 1/2 de la pâte et la mettre dans un moule à manquer. Placer la natchinka et couvrir avec la

1/2 pâte restante. Bien fermer et faire une cheminée.

Cuire 40 minutes four 150 degrés.

À déguster chaud !