Une expérience originale et utile : c'est l'épicerie solidaire d'Orange

Depuis désormais plus deux années , il existe à Orange une épicerie solidaire .

Ce magasin a été crée sous par l'initiative du secours catholique de Vaucluse .

Plusieurs bénévoles sont chargés de son animation .Nous avons interviewé deus d'entre eux :Jean-Pierre qui est le respoonsable du magasin d'une part et Jean d'autre part .

Cette expérience de part son originalité est intéressante à plusieurs égards :

D'une part ,les personnes bénéficiaires sont choisies de manière rigoureuse après examen de leurs besoins réels .

D'autre part ,ces memes bénéficiaires ne peuvent rester clients de l'épicerie que durant une période de six mois renouvelable une fois selon les circonstances.

De plus , les prix réels des marchandises snt affichés ainsi que les réductions applicables soit 20% et 40% .En effet ,chaque client a la possibilité de choisir soit une réduction définitive de 40 % par rapport au prix public , soit de la limiter à 20 % et bénéficier des 20 % restant lors de son départ définitif qui lui permettra ainsi de bénéficier à terme d'un petit pécule progressivement constitué .

Enfin ,les bénévoles sont également au service des clients pour les aider dans leurs démarchages administratives et le réglement de leurs difficultés financières en les aidant a batir des budgets ou encore négocier des échéanciers .