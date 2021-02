Une nouvelle monnaie pour payer vos achats : c'est la ROUE !

La ROUE est un nouveau moyen de paiement qui est proposé aux consommateurs habitant dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhone et les Alpes de hautes Provence.

Comment payer non plus avec des euros mais avec des roues? Rien de plus simple: il s'agit d'aller dans un bureau de change qui a cette compétence.Vous trouvrerez la liste des bureaux de change ainsi que des commercants ou prestataires acceptant d'etre payés en roues sur le site internet de la ROUE.

Quelle est l'utilité de ce nouveau moyen de paiement ? Que votre argent aide à des projets solidaires et sociaux de proximité.

Changer des euros pour des roues, c'est un comportement citoyen que Stéphanie Berger désire nous familiariser dans cet interview.