Une tragi-comédie musicale sur Marion du Faouet à découvrir ce week-end

Du lundi au vendredi à 11h45

La joie de vivre ! Chaque jour à 11h45, Pierrick et Françoise nous accompagnent pour 45 minutes dédiée à l’info service et à la musique. 45 minutes de découverte tout près de chez nous. Culture, services et solidarité sont le fil rouge de l’émission qui donne la parole à tous les acteurs de la vie locale. « Service Maximum» donne à entendre de « vrais gens » qui vivent leur territoire avec passion. C’est le rendez-vous du partage et l’engagement.