Val de Loire : un vignoble d’avenir ?

Les vignobles du Val de Loire intéressent de plus en plus les investisseurs. Les ventes de terres viticoles y ont augmenté de 30 % et même 40 % ces deux dernières années. Des chiffres tirés d’une étude réalisée par Vinea Transaction sur la base de données collectées ces cinq dernières années. Décryptage avec Alain Paineau, représentant de ce réseau.