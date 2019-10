Vallée du Rhône 2

J’ai sélectionné deux appelations en tout point differéntes : couleurs du vin, implantation, vinification et composition du vin.



Direction la vallée du Rhône méridionnale : un cru ou une appellation village ?

Nous allons à la découverte d’un cotes du Rhône Village de la partie mérdionnale, pour rappel au sud de la Drôme. Il s’agit de la belle appellation st Gervais

Jeune appellation : 1977 située sur la rive est dans le départment du Gard

Petite appellation : 71 hectares comparables aux 70 hectares de nos jasnières. A titre de comparaison le Ventoux représente près de 6000 hectares.

Une belle anecdote : Eglise bâtie sur un temple dédié à Jupiter. Bacchus est né de la cuisse de Jupiter et, est dans la mythologie, le dieu du vin.

La lecture du cahier des charges de l’AOC est fort amusant pour la compoisition des vins rouges. Ils peuvent être assemblés comme suit : 50% de grenache mini, 20% de mourvedre ou de syrah minimum et 20% d’autres cépages maximum.

Chers auditeurs si dans vos calculs vous trouvez plus de 100% c‘‘est que vous vous êtes trompés.

Quand est-il des vignerons locaux ?

Je vous donne RDV au domaine Clavel pour découvrir une vignerone passionnée qui produit un St Gervais rouge de toute beauté. Sur le millésime 2017, nous retrouvons l’assemblage exclusif de grenache et de syrah. Un vin avec une belle robe rouge sombre qui nous offre des notes d’épices et de fruits confits. En accompagnement, je vous propose de la déguster avec un lapin à la provencale : les tomates et les poivrons vont très bien se marier avec ce vin rhodanien.

Pour la deuxième appellation, nous allons partir vers la vallée du rhône septentrionnale pour décourvir un vin blanc

Nous remontons la vallée du rhone et nous traversons le fleuve pour nous rendre dans la mythique appellation de condrieu dans le département du Rhône. Egalement une petite appellation pour la vallée du rhône mais qui a connu des hauts et des bas. Le cépage unique est le viognier.

Je vous propose d’aller à la rencontre de Pierre Gaillard qui produit des condrieux mondialement reconnus. Sur deux hectares ce cépage blanc donne un vin blanc sec, avec de très belles notes de fleures blanches, qui sera le compagnon de beaux poissons mais également de volaille à la crème et aux morilles. Et notre ami Ancavilo vous le proposera sur un plateau de fromages, notamment avec le beau fromage de chèvre rigottes de condrieu.

InterCaves Le Mans-Washington