Vegan et en bonne santé, est-ce possible?

Végétarien, végétalien, flexitarien ou vegan. De plus en plus concernés par les préoccupations environnementales et le bien-être animal, sans doute méfiants à l'égard de l'industrie agro-alimentaire, un nombre grandissant de consommateurs se tournent vers les nouveaux courants alimentaires. Parmi eux, le véganisme, le plus radical en ce qui concerne le rapport de l'homme à l'animal, c'est aussi le plus critiqué. Ceux qui désirent ne plus consommer d'aliments d'origine animale mettent-ils leur santé en danger ? Réponses de Sébastien Place, auteur de "Vegan et en bonne santé" (éd. Grancher).



Ces nouveaux courants alimentaires

Si les végétariens cherchent à ne plus consommer de viande, certains intègrent en revanche le poisson, mais il existe différents courants dans le végétarisme). Les végétaliens refusent de consommer tout produit d’origine animale, ils écartent le lait, le miel ou encore les œufs. Les flexitariens font le choix de manger moins de viande (une fois par semaine environ), mais se nourrissent de poissons et d’œufs.



Le véganisme, un mouvement social

Le véganisme est "un mouvement social et progressiste", comme le définit Sébastien Place, qui répond à un principe : "la remise en cause et le refus de l'exploitation animale". Non seulement cela impacte l'alimentation - c'est le régime des végétaliens - mais les adeptes du véganisme élargissent cette pratique à leur mode de vie. Ils n'utilisent ni cuir, ni laine, ni plume, ni soie ; ils ne visitent pas de zoos, fuient la corrida et ne vont pas dans des cirques où se produisent des animaux. L'ambition des vegan est sociétale, ils cherchent à sensibiliser l'ensemble de notre société.



Peut-on être vegan et en bonne santé ?

Que conseiller aux personnes qui veulent diminuer ou stopper leur consommation de produits d'origine animale ? Fruits, légumes, céréales, graines (tournesol, chia, lin, sésame ou chanvre)... pour chaque aliment, il existe des façons différentes de les préparer. Opter pour un tel régime alimentaire peut s'avérer contraignant : il faut (ré)apprendre à cuisiner. "Le régime vegan ou végétalien repose sur une solide motivation personnelle", prévient le naturopathe.